Ямочный ремонт с применением литого асфальта начался в Дубне

В Дубне ямочный ремонт дорог стартовал раньше обычного, однако переменчивая погода ускоряет разрушение дорожного покрытия. В связи с этим принято решение использовать литой асфальт как экстренную меру для восстановления дорог.

Литой асфальт отличается тем, что его можно укладывать даже в морозы. Он не требует разравнивания и трамбовки, а также значительно превосходит обычный горячий асфальт по прочности и устойчивости к неблагоприятным условиям.

«Мы одни из первых в регионе получили шесть тонн литого асфальта. Этот материал долговечный, водонепроницаемый и термостойкий. Всего же заказано 20 тонн для оперативного ремонта», — сообщил глава города Максим Тихомиров.

Работы уже начались на улицах Станционная, Векслера и Московская. В Дубне ежедневно проводится оцифровка ям, включая выходные дни. За последний месяц зафиксировано более 280 дефектов дорожного покрытия, из которых отремонтировано свыше 190.

Ямочный ремонт будет продолжаться, а также уже подана заявка на восстановление региональных дорог в городе, таких как улица Приборостроителей и проспект Селезнева.