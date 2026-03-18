Ямочный ремонт региональных дорог Одинцовского округа завершен

На минувшей неделе специалисты Мосавтодора провели ямочный ремонт на региональных дорогах Одинцовского округа. По сообщению Минтранса Подмосковья, в среднем дорожники ежедневно устраняли около 200 дефектов дорожного покрытия.

Ремонт проведен на Можайском шоссе в районе поселка Трехгорка, на Липовой улице в поселке ВНИИССОК, а также на дорогах в поселке Часцы, в селе Саввинская Слобода и деревне Брехово.

Инспектирование дорожной сети проводится регулярно. Дефекты устраняются в течение 1–10 дней в зависимости от категории дороги и уровня аварийности. Все аварийные ямы ликвидируются в течение суток с применением литого асфальтобетона и холодной асфальтобетонной смеси.

Качество выполнения работ контролируется через систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). Все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и заносятся в базу данных.

