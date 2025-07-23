Ямочный ремонт провели в микрорайоне Цемгигант в Воскресенске

Сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» продолжают проводить ямочный ремонт дорог в Воскресенске. Недавно работы были выполнены во дворе дома № 6 на улице Ленинская в микрорайоне Цемгигант, а также на улице Мичурина.

На этих участках оперативно заделали ямы, которые создавали неудобства для водителей. Кроме того, в сырую погоду здесь часто возникали подтопления.

Ямочный ремонт является наиболее быстрым, экономичным и простым способом устранения небольших и неглубоких повреждений дорожного покрытия. В дальнейшем планируется продолжать обновление дорожной инфраструктуры с учетом мнений жителей и постоянного мониторинга состояния дорог.

Отметим, что сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» регулярно занимаются благоустройством улиц городского округа Воскресенск: убирают мусор, косит траву, ремонтируют детские площадки и остановочные павильоны.