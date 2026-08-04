Ямочный ремонт провели в 28 дворах Люберец

Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В городском округе Люберцы продолжается масштабное обновление дворовых территорий — ремонт асфальтового покрытия методом «больших карт» выполнен по 28 адресам, еще на четырех участках работы завершат до конца августа. Общая площадь отремонтированного покрытия на сегодняшний день составляет 28 408 квадратных метров.

В текущем сезоне ямочный ремонт «большими картами» проводится в 43 дворах муниципалитета, общая площадь работ превысит 37 тысяч квадратных метров. Подрядная организация уже завершила мероприятия в Люберцах, Дзержинском, Малаховке, Красково, Томилино, Октябрьском и Островцах.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что системная работа по обновлению дворовых территорий продолжается. Помимо текущего ямочного ремонта, в текущем году запланированы работы по полной замене асфальтобетонного покрытия по 35 адресам.

Ознакомиться с полным перечнем адресов, где будут проводиться работы, можно на официальном сайте администрации муниципалитета.