Ямочный ремонт на улице Босова в городском округе Истра

Коммунальные службы городского округа Истра начали ямочный ремонт на улице Босова. В продолжение работ на этом участке было восстановлено дорожное покрытие возле дома №25. Для ремонта использовался горячий гудрон — материал, который самостоятельно застывает после нанесения.

Жителям близлежащих домов рекомендуется не открывать окна во время ремонта, так как горячий гудрон выделяет неприятный запах.

Ремонтные работы длились несколько часов. Рабочие распределили гудрон по поврежденным участкам дороги лопатами. После этого они перешли на дорогу, ведущую в другой двор на улице 9-й Гвардейской дивизии, и отремонтировали ямы там. Общая площадь отремонтированных участков составила около двух квадратных метров.