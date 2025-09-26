Ямочный ремонт на дворовых территориях завершили в Дубне

Работы стартовали в мае и проводились методом «карт». За пять месяцев были отремонтированы дороги во дворах многоквартирных домов по 12 адресам в Дубне.

Самый большой объем ремонта был выполнен на проспекте Боголюбова, 15, где отремонтировали более 2,5 тысячи квадратных метров дорожного полотна. В итоге двор полностью преобразился. Работы также провели во дворах на улицах 9 Мая, Энтузиастов, Жолио-Кюри, Тверской, Блохинцева и других. Завершающим адресом стал двор дома № 14 на улице Курчатова, где привели в порядок 235 квадратных метров территории.

Общая площадь отремонтированного дорожного полотна составила 8500 квадратных метров.

«Подрядчик хорошо справился с задачей. Это значительно повысило качество и безопасность дорог во дворах, где проходит большой поток автомобилей», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Также в 2025 году новое асфальтовое покрытие уложили во дворах Левобережья, где провели комплексноме благоустройство. В ближайшее время по этой же программе преобразятся еще три дворовых территории в Институтской части Дубны.