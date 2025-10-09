Ямочный ремонт на дорогах завершили в Воскресенске
Специалисты учреждения «Благоустройство и озеленение» выполнили ямочный ремонт дорожного покрытия на участках, где образовались выбоины и трещины. Работы провели в деревнях Хлопки и Чемодурово, а также в микрорайоне Москворецкий в Воскресенске.
Ямочный ремонт является простым, экономичным и оперативным способом устранения мелких повреждений дорожного покрытия. Сотрудники учреждения постоянно проводят мониторинг состояния дорог в городском округе, чтобы своевременно выявлять и устранять возникающие проблемы.
Планируется и дальнейшее обновление дорожной инфраструктуры с учетом пожеланий жителей Воскресенска.
МБУ «Благоустройство и озеленение» постоянно поддерживает чистоту и порядок в муниципалитете: обновляет разметку на дорогах, косит траву, обслуживает детские площадки и остановки общественного транспорта, проводит повседневную уборку.