Ямочный ремонт на дорогах завершили в Воскресенске

Специалисты учреждения «Благоустройство и озеленение» выполнили ямочный ремонт дорожного покрытия на участках, где образовались выбоины и трещины. Работы провели в деревнях Хлопки и Чемодурово, а также в микрорайоне Москворецкий в Воскресенске.