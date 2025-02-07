Ямочный ремонт на 12 улицах начался в Дубне

Масштабный ямочный ремонт асфальта начался на 12 улицах в Дубне. В первую очередь приведут в порядок полотна по маршрутам городского транспорта.

Рабочие фрезой обрабатывают каждую яму, подготавливают ее к асфальтированию и только потом латают выбоину. Такую работу проводят каждый раз после зимы с наступлением благоприятной погоды. В этом году ремонт начали раньше из-за подходящей температуры.

В список попали 12 улиц, в том числе те, по которым курсирует общественный транспорт. Задача — обеспечить безопасность покрытия в центре города, чтобы исключить аварийность.

Дорожники используют горячий асфальт. Этот метод наиболее эффективен в такую погоду.

«В течение трех дней завершим эти работы», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.