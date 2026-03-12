Ямочный ремонт и благоустройство обсудили на совещании в Павловском Посаде

Участники совещания обсудили восстановление благоустройства после земельных работ на сетях тепло- и водоснабжения. Денис Семенов отметил, что в округе насчитывается много провалов асфальта и размытых участков, и поручил ресурсоснабжающей организации составить план-график по выполнению работ. Глава городского округа также обратился к «Мособлводоканалу» с вопросом о необходимости поднятия люков на дорогах.

Отдельное внимание на встрече уделили ямочному ремонту дорог. Денис Семенов поручил усилить мониторинг, оперативно оцифровывать новые дефекты и своевременно устранять. В округе уже приступили к сезонному ремонту аварийных ям литой асфальтобетонной смесью. С наступлением более благоприятных условий дорожники начнут работать горячим асфальтом с предварительной фрезеровкой.

На этой неделе ожидается потепление, снег начнет активно таять. «Поставил задачу службам контролировать возможные подтопления, а спасателям — следить за уровнем воды в водоемах и реках», — рассказал Денис Семенов.

Кроме того, стало известно, что «выездная администрация» для участников специальной военной операции и их семей состоится в ДК «Павлово-Покровский» 12 марта в 15:00. Предварительно озвучить свой вопрос можно по телефону: 2-99-05.