Ямочный ремонт дорог проверили в Мытищах

Первый заместитель секретаря местного отделения «Единой России» Андрей Гореликов совместно с активистами партии провели выездную проверку выполнения ямочного ремонта на территории округа. Работы ведутся в рамках партийного проекта «Городская среда».

Особое внимание проверяющие уделили ямочному ремонту с использованием больших карт, куда включена фрезеровка асфальта, важная для поддержания качества дорожного покрытия и повышения комфорта жителей.

Мониторинг провели во внутриквартальном проезде вдоль домов № 86, корпус 5, и № 88, корпус 3, где недавно завершили ремонтные работы.

«Цель проверки — обеспечить качество выполнения работ, выявить возможные недочеты и дать рекомендации для их устранения. Такой контроль поможет поддерживать городскую инфраструктуру в надлежащем состоянии и повысит уровень доверия жителей к работе местных властей и партийных активистов», — сказал координатор проекта в Мытищах Андрей Гореликов.