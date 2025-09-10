Ямочный ремонт дорог провели в поселке Фосфоритный в Воскресенске

В городском округе Воскресенск регулярно выполняют ямочный ремонт дорог. Рабочие МБУ «Благоустройство и озеленение» устранили повреждения асфальтового полотна на улицах Садовой, Воинской Славы и Рудниковской в поселке Фосфоритный.

Специалисты оперативно заделали ямы, которые мешали движению транспорта. Сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» регулярно проверяют состояние дорог в округе для своевременного и оперативного устранения проблем. Помимо этого, они собирают мусор, косят траву, обновляют детские игровые площадки, дорожную разметку и остановки общественного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков дорог — это приоритетная задача. Общая протяженность дорожной сети в Подмосковье — 45 тысяч километров. Это и федеральные, и региональные, и муниципальные трассы.