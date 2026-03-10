Ямочный ремонт дорог начался в Воскресенске

Специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение» приступили к ямочному ремонту на улице Советской в Воскресенске. Работы ведутся с использованием литого асфальта, пригодного для низких температур.

Ямочный ремонт — самый быстрый и простой способ восстановления мелких и неглубоких повреждений дорожного полотна. Подрядные бригады работают с учетом погодных условий, используя специальную смесь, которая благодаря своей текучести самостоятельно заполняет выбоины и трещины, не требуя уплотнения катками.

В администрации округа отметили, что планируется дальнейшее обновление дорожной инфраструктуры с учетом пожеланий граждан и постоянного анализа состояния дорог.

Сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» регулярно наводят порядок на улицах округа: убирают мусор, косят траву, ремонтируют детские площадки и остановочные павильоны. Работы по благоустройству ведутся в плановом режиме.