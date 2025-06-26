Ямочный ремонт дорог начали в микрорайонах Левобережье и Институтский в Дубне

В Дубне продолжается ямочный ремонт дорог с нарезанием карт. Во дворах в микрорайонах Большая Волга и Черная речка эти работы уже выполнили, сейчас подрядчик к приступил к обновлению участков в микрорайонах Левобережье и Институтский.

Карточный ремонт применяют тогда, когда участок дороги сильно разрушен. Специалисты от бордюра до бордюра снимают старый слой асфальта и укладывают свежий. Это делает покрытие более прочным и долговечным. Во время обновления дорог горожан просят переставлять машины в соседние дворы. О том, что специалисты выполняют ремонтные работы, оповещают и управляющие компании.

По словам главы Дубны Максима Тихомирова, в городе осталось реконструировать дороги еще в восьми дворах.

«Это почти четыре тысячи квадратных метров. Восстановим асфальтовое покрытие в кратчайшие сроки, чтобы жителям было безопасно и комфортно передвигаться по городу», — добавил Максим Тихомиров.

На улицах Московская и Жолио-Кюри в Институтской части Дубны работы по карточному ремонту дорог согласуют с графиком мероприятий Отдела главного энергетика Объединенного института ядерных исследований по капитальному ремонту теплосетей.

Отметим, что обновление дорог с нарезанием карт проводят за счет средств муниципальной программы ремонта дворовых территорий.