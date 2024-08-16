Яблочный Спас отметят в парках Подмосковья 19 августа

В понедельник, 19 августа, в парках Подмосковья отпразднуют Яблочный Спас. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В парке «Елочки» в Домодедове состоится праздник с литургией в Храме Петра и Февронии, освящением плодов, благотворительной ярмаркой, а также конкурсом на лучшую корзину и мастер-классом по раскрашиванию брошей. Помимо этого, для детей запланирована игровая программа.

В Центральном парке Ленинского округа гостей ждут игровые мероприятия, выставки, маркет местных продуктов и изделий ручной работы. Все желающие также смогут поучаствовать в конкурсе яблочных пирогов и посетить интерактивные площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что событийный туризм очень динамично и ярко развивается. Афиши расписаны уже до сентября — гостей ждут новые уникальные программы.

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