Яблочный Спас отметили в Никольском парке в Лосино-Петровском

Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа

В Никольском парке городского округа Лосино-Петровский прошла фольклорно — развлекательная программа, посвященная русско народному празднику — «Яблочный Спас». Этот праздник на Руси считали главным летним праздником, связанным со сбором урожая.

Он был одним из самых почитаемых праздников в народе, а дату, на которую он выпадал, связывали с наступлением осени.

Все участники мероприятия приняли активное участие в конкурсах, пели народные песни, рассказывали пословицы, поговорки и загадывали загадки, где упоминается яблоко.

В завершении мероприятия организаторы подготовили для всех гостей праздника вкусные угощения: дегустацию варенья и яблочный компот, вкусные пироги и спелые яблочки.

«Благодарю организаторов за такое душевное и веселое мероприятие. Очень здорово, что мы не забываем о русских традициях и отмечаем всем народом наши добрые православные праздники» — сказала одна из участниц.

