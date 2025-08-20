Яблочный Спас отметили в Никольском парке в Лосино-Петровском

В Никольском парке городского округа Лосино-Петровский прошла фольклорно — развлекательная программа, посвященная русско народному празднику — «Яблочный Спас». Этот праздник на Руси считали главным летним праздником, связанным со сбором урожая.
Он был одним из самых почитаемых праздников в народе, а дату, на которую он выпадал, связывали с наступлением осени.
Все участники мероприятия приняли активное участие в конкурсах, пели народные песни, рассказывали пословицы, поговорки и загадывали загадки, где упоминается яблоко.
В завершении мероприятия организаторы подготовили для всех гостей праздника вкусные угощения: дегустацию варенья и яблочный компот, вкусные пироги и спелые яблочки.
«Благодарю организаторов за такое душевное и веселое мероприятие. Очень здорово, что мы не забываем о русских традициях и отмечаем всем народом наши добрые православные праздники» — сказала одна из участниц.
