Яблочный Спас отметили в Никольском парке в Лосино-Петровском

В Никольском парке городского округа Лосино-Петровский прошла фольклорно — развлекательная программа, посвященная русско народному празднику — «Яблочный Спас». Этот праздник на Руси считали главным летним праздником, связанным со сбором урожая.

Он был одним из самых почитаемых праздников в народе, а дату, на которую он выпадал, связывали с наступлением осени.

Все участники мероприятия приняли активное участие в конкурсах, пели народные песни, рассказывали пословицы, поговорки и загадывали загадки, где упоминается яблоко.