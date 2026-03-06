Известный житель Сходни рассказал об обновленном спорткомплексе в Химках

Телеведущий Дмитрий Губерниев, который живет в микрорайоне Сходня, поделился впечатлениями о реконструированном в 2023 году стадионе «Юность». Именно там он сам когда-то начинал заниматься спортом.

Сейчас это передовое место для занятий спортом: футбольное поле, теннисный корт, залы для мини-футбола, борьбы, гимнастики и танцев. Зимой универсальная площадка становится открытым катком для всех, а в комплексе действуют секции для детей и взрослых.

Масштабный капитальный ремонт комплекса завершили осенью 2023 года. Полностью перестроили двухэтажный тренировочный корпус, усилили фундамент и крышу, обновили все инженерные системы, увеличили раздевалки и оснастили залы по последнему слову техники. Кроме того, привели в порядок прилегающую территорию и обновили покрытие теннисного корта.

«Как житель Сходни, я вижу реконструированный стадион „Юность“, где я в свое время сам начинал заниматься, где все модернизировали. Я вижу счастливые глаза детей, которые приходят и занимаются футболом, гимнастикой, ходят в качалку и так далее. Все это здорово и хорошо», — рассказал российский телеведущий Дмитрий Губерниев.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов отметил, что развитие спорта — один из важнейших ориентиров для округа. Обновленный комплекс «Юность» стал по-настоящему современным центром притяжения, где жители могут расти, развиваться и добиваться успехов.

«Мы и дальше будем поддерживать инициативы, направленные на укрепление спортивной инфраструктуры и создание комфортных условий для занятий физкультурой», — добавил Мирзонов.

Сегодня «Юность» — это современный спортивный комплекс, идеальный для активного отдыха людей любого возраста.