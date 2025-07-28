Известные спортсмены провели тренировки по волейболу в Серпухове и Лыткарине

Звезды спорта и участники телешоу «Титаны» провели тренировки в Серпухове и Лыткарине в рамках проекта «Звездное лето в Подмосковье». В мероприятиях поучаствовали более 500 человек.

Как рассказали в областном Минспорте, на тренировках на пляжах «Мальдивы» в Серпухове и «Волкуша» в Лыткарине собрались более 500 жителей.

Гостями мероприятий стали шестикратный чемпион России по футболу Александр Филимонов, чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров, победитель шоу «Титаны» Николай Бобылев и другие известные спортсмены. Они провели волейбольные матчи против местных команд, организовали турниры по пляжному футболу и соревнования по перетягиванию каната.

Для гостей провели мастер-классы, перестрелки из водных пистолетов и автограф-сессия со звездами спорта.

Проект «Звездное лето в Подмосковье» продолжает серию летних спортивных мероприятий с участием олимпийских чемпионов. Ранее аналогичные тренировки прошли в Талдоме с участием лыжника Александра Легкова и баскетболиста Виктора Кейру.

Инициатива реализуется в рамках госпрограммы «Спорт России».