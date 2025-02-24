Известные поэты провели семинары для посетителей литературного клуба в Люберцах

В поселке Малаховка в городском округе Люберцы состоялись мастер-классы и семинары, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Мероприятия, которые посетили десятки современных поэтов, организовал Российский союз писателей.

Поселок Малаховка всегда был центром притяжения московской богемы.

«Здесь были такие известные поэты, как Маяковский, Блок. Федор Шаляпин, который выступал на сцене легендарного Малаховского деревянного театра. И сейчас в этом Малаховском дворце мы продолжаем литературные традиции», — отметил президент Российского союза писателей Дмитрий Кравчук.

На сей раз загородный литературный клуб посетили поэты Владимир Вишневский, Дмитрий Воденников и Мария Ватутина, а также прозаик и сценарист Олег Рой, который сейчас пишет роман об участниках спецоперации.

«Сегодня на линии боевого соприкосновения рождаются новые авторы, новые романы, новая проза. И это уникальная возможность соприкоснуться с этим», — подчеркнул он.

В Малаховке впервые представили серию карманных книг «Библиотека солдата СВО». В сборники, которые будут регулярно отправлять на фронт, включили патриотический стихотворения современных авторов.

Во время работы литературного клуба любой желающий мог выйти на сцену и прочитать свои произведения публике.