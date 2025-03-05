Износостойкую пластиковую разметку нанесут на дороги Подольска в 2025 году

В Подольске планируется обновить почти 25 километров дорожной разметки, используя долговечный термопластик вместо традиционной эмали. Основной задачей ремонта и содержания дорог власти округа считают обеспечение безопасности и бесперебойного движения транспорта.

В рамках работ на 2025 год запланировано восстановление 26 искусственных дорожных неровностей и укрепление 22 километров обочин с использованием отфрезерованного материала. Также будет нанесено 24,9 километра линейной дорожной разметки и 691 метр разметки сложной конфигурации.

Для обновления разметки применяются современные материалы, такие как термопластик, который отличается повышенной прочностью и долговечностью. Этот материал сохраняет свои свойства на девять месяцев дольше по сравнению с эмалью, устойчив к осадкам и перепадам температур. Кроме того, термопластик обладает отличными светоотражающими характеристиками, что делает разметку хорошо заметной даже в темное время суток. Эффект светоотражения сохраняется на протяжении всего срока службы благодаря многослойной структуре материала.

Новая разметка будет нанесена на разделительные линии и пешеходные переходы, что повысит видимость для водителей и пешеходов, а также улучшит общую безопасность на дорогах округа.