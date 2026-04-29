Расписание движения поездов на МЦД-3 и Казанском направлении МЖД изменится в мае

В связи с проведением ремонтных путевых работ в период с 1 по 7 мая, а также с 9 по 12 мая будет скорректирован график движения поездов на МЦД-3 и Казанском направлении.

С 2:30 1 мая до 2:30 4 мая, с 2:30 9 мая до 2:30 12 мая и в ночи с 4 на 5, с 5 на 6, с 6 на 7 мая с 23:00 до 6:00 некоторые пути на участке от Люберец до Плющево будут закрыты. Поезда будут следовать в реверсивном режиме. Также 4–7 мая два утренних поезда будут курсировать по неправильному пути на участке Люберцы — Москва.

На станции Митьково интервал движения в течение выходных увеличен до 40 минут. На участке реверса интервал увеличен до 1 часа, на участках вне зоны закрытия — частично до 40 минут.

Для проезда можно воспользоваться поездами дальнего пригорода, следующими по 3 и 4 путям с остановками Раменское, Отдых, Люберцы, Выхино, Перово, Андроновка, Авиамоторная, Казанский вокзал. Пересаживаться на них удобнее всего на станциях Выхино и Люберцы.

Большая часть поездов со стороны Ипподрома, включая составы дальнего пригорода, будут следовать от/до Люберец, Выхино, Быково. Некоторые электропоезда проследуют без остановок на станциях Косино, Плющево, Ухтомская, Вешняки.

4–7 мая первый поезд МЦД отправится с Ипподрома в 5:32, последний — в 22:49.

Актуальное расписание движения пригородных поездов можно найти в мобильном приложении и на официальном сайте компании.