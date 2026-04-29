График работы окон БТИ в МФЦ Подмосковья изменится на майские праздники

В связи с предстоящими праздниками в мае меняется график работы окон БТИ в МФЦ.

30 апреля и 8 мая — предпраздничные рабочие дни, время работы окон БТИ в МФЦ сокращено на один час. 1 и 9 мая — нерабочие праздничные дни. 2 мая окна приема БТИ в МФЦ работают по графику вторника-субботы. 2 и 11 мая окна БТИ в МФЦ работают со сменным графиком работы.

Уточнить график работы окон БТИ в ближайшем к вам МФЦ можно в кол-центре по телефонам: 8 (800) 444-96-50; +7 (498) 602-31-14; +7 (498) 568-88-88.

Больше информации о БТИ Московской области в чат-боте.