Изготовитель спортоборудования в Солнечногорске увеличил объемы производства

Компания расположенная в индустриальном парке «Есипово» в городском округе Солнечногорск значительно увеличила объемы производства уличного спортивного оборудования. За первые шесть месяцев 2025 года компания произвела 1,5 миллиона единиц продукции.

В сравнении с прошлым годом, когда ежемесячный объем составлял около 166 тысяч изделий, сейчас среднемесячный выпуск достиг 250 тысяч единиц.

«Объемы выпуска выросли на 50%. До конца года компания планирует ввести в эксплуатацию вторую очередь завода в индустриальном парке „Есипово“, что позволит увеличить текущие производственные мощности не менее чем на 30%», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева

На данный момент завершено строительство второго завода, который будет производить детское и инклюзивное спортивное оборудование для людей с ограниченными возможностями. В ближайшее время начнется оснащение цехов необходимым оборудованием.

«Мы видим стабильный рост производства и постоянное повышение стандартов качества продукции. Этот успех свидетельствует о грамотной стратегии управления предприятием и подтверждает потенциал отечественного бизнеса», — прокомментировал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Компания экспортирует спортивные площадки более чем в 70 стран мира, включая ОАЭ, Австралию, Португалию, Чили, Бразилию, Японию, Белоруссию и другие.