Изделия народных промыслов из Мытищ представили на выставке в Китае

Изделия Федоскинской миниатюрной живописи и Жостовской декоративной росписи из Мытищ представили на Международном конгрессно-выставочном центре в Харбине. Экспозиция стала частью культурного диалога между странами.

Российско-Китайское ЭКСПО состоялось в Харбинском международном конгрессно-выставочном центре. Общая выставочная площадь форума в этом году достигла двенадцати тысяч квадратных метров, из которых пять тысяч квадратных метров отведены под российскую экспозицию.

Представители народных промыслов подчеркнули, что гордятся возможностью внести вклад в развитие культурного диалога между двумя государствами, а также рады тому, что их изделия становятся частью большой истории дружбы двух великих культур.

«Наш округ является родиной двух легендарных народных промыслов — федоскинской лаковой миниатюры и жостовской росписи, которые известны во всем мире, причем в 2025 году они отметили свои юбилеи: двести тридцатилетие Федоскинского промысла и двухсотлетие Жостово», — отметила глава Мытищ Юлия Купецкая.