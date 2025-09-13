Избирательный участок организовали в ДК «Ермолино» в Дмитрове

В числе избирателей в ДК поселка Ермолино — бывший участковый Владимир Крыловский и водитель автобуса на пенсии Леонид Воложанинов. Они дружат 30 лет, но кандидатов не обсуждали. От выборов ждут положительных перемен.

Владимир Крыловский и Леонид Воложанинов надеются, что депутаты будут ближе к народу и станут чаще общаться с людьми. Владимир хочет, чтобы пустили дополнительный автобус по маршруту № 32 Дмитров — Горки, а Леонид Воложанинов предлагает обратить внимание на перебои с работой почтового отделения в селе Белый Раст.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.