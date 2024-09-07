Избирательные участки закрылись в Подмосковье в 20:00

В Московской области закрылись все избирательные участки. Об этом сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

Участки закрыли 7 сентября в 20:00 по московскому времени.

«Для обеспечения сохранности избирательные бюллетени из стационарных ящиков для голосования перемещаются в сейф-пакеты и убираются в сейф», — сообщили в Мособлизбиркоме.

По состоянию на 18:00 явка на выборах депутатов в городских округах Подмосковья составила 16,55%. Зачастую жители голосовали дистанционно — электронная явка достигла 78,44%.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что голосование в регионах России проходит штатно. Выборы продлятся до вечера 8 сентября.