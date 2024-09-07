Явка избирателей на выборах депутатов в городских округах Московской области по состоянию на 18:00 составила 16,55%. Такие данные озвучила пресс-служба Мособлизбиркома.
Чаще всего свой голос россияне отдают с помощью системы электронного голосования — дистанционная явка составила 78,44%. На участки пришли проголосовать 16,55% избирателей.
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что голосование проходит в штатном режиме. Участки в Подмосковье открылись 6 сентября в 08:00, они будут работать до вечера воскресенья. В первый день голосования явка на выборах составила 11,19%. Всего в округах работают 1608 участков.
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Явка на выборах в Подмосковье к 18:00 достигла 78,44% в дистанционном формате
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