Явка на выборах в Подмосковье к 18:00 достигла 78,44% в дистанционном формате

Явка избирателей на выборах депутатов в городских округах Московской области по состоянию на 18:00 составила 16,55%. Такие данные озвучила пресс-служба Мособлизбиркома.

Чаще всего свой голос россияне отдают с помощью системы электронного голосования — дистанционная явка составила 78,44%. На участки пришли проголосовать 16,55% избирателей.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что голосование проходит в штатном режиме. Участки в Подмосковье открылись 6 сентября в 08:00, они будут работать до вечера воскресенья. В первый день голосования явка на выборах составила 11,19%. Всего в округах работают 1608 участков.