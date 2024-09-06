Более 100 избирательных участков открыли в Мытищах 6 сентября

Выборы в Мытищах в этом году пройдут по пяти пятимандатным округам. Избиратели смогут проголосовать на 101 избирательном участке.

Участки для голосования открылись в Мытищах в восемь часов утра 6 сентября. Новая система голосования в этом году заключается в том, что выборы пройдут по пяти пятимандатным округам. Так, каждый избиратель в бюллетене отметит пять кандидатов в депутаты.

Информация о кандидатах есть на сайте и на странице ЦИК.РФ. Проголосовать можно несколькими способами: прийти на избирательный участок по месту регистрации, а также проголосовать дистанционно или на дому. В последнем случае необходимо до 14:00 8 сентября подать заявление в письменной или устной форме в участковую избирательную комиссию по месту жительства или в территориальную избирательную комиссию. Контактный телефон: 8 495 581-60-48.

Голосование в очном варианте с явкой на избирательный участок возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность. Выборы с получением бумажного бюллетеня доступны по месту постоянной регистрации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».