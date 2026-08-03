Избирательные участки к выборам откроют в аэропортах Шереметьево и Жуковский

В преддверии Единого дня голосования избиратели Подмосковья смогут воспользоваться разными формами волеизъявления, включая голосование в аэропортах. Как рассказал председатель избирательной комиссии региона Илья Березкин в интервью 360.ru , заявки на организацию участков в этом году подали Шереметьево и Жуковский.

Чтобы проголосовать в аэропорту, необходимо прикрепиться к участку через приложение «Мобильный избиратель». Альтернативой остается дистанционное голосование — отдать свой голос через «Госуслуги» можно из любой точки страны.

«Что касается аэропортов — в этом году заявку на организацию участков подали Шереметьево и Жуковский. Требуется перекрепиться в аэропорт через „Мобильного избирателя“. Но у нас уже несколько лет работает дистанционное электронное голосование — можно отдать голос через „Госуслуги“ из любой точки России», — напомнил Березкин.

В регионе подготовили стационарные и передвижные участки, а также резервные пункты на случай внештатных ситуаций.