В России в сентябре пройдут выборы, которые традиционно станут важным событием для всех жителей. О ключевых особенностях избирательного процесса в Подмосковье рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Выборы проведут во всех регионах и муниципалитетах страны. В последние годы голосование проходит в течение трех дней.

«Заметную долю в этом процессе занимает удобное, зарекомендовавшее себя электронное голосование. У нас в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал госуслуг. Дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся», — пояснил Андрей Воробьев.

Единый день голосования пройдет в девяти муниципальных округах Московской области с 12 по 14 сентября.

«Будут выбирать самых достойных кандидатов в местные советы. На восьми территориях, включая Балашиху, Подольск, Дмитров, Электросталь, Шатуру, Лыткарино, Фрязино и Молодежный, это основные выборы, 195 мандатов. И есть довыборы в Луховицах», — уточнил губернатор.

Каждый этап будут координировать сотрудники правоохранительных органов. Все процедуры пройдут в полном соответствии с федеральным законодательством. Власти примут необходимые меры по обеспечению удобства, безопасности и прозрачности процесса, в том числе обеспечат круглосуточное общественное наблюдение.

Андрей Воробьев отметил, что была проведена большая подготовительная работа, а также подчеркнул, что рассчитывает на высокий уровень доверия.