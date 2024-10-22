Из забытого гетто в украшение города. Каким будет новый экоквартал в Раменском

Строительство нового экоквартала в Раменском сможет сохранить экологическую систему города. Из забытого гетто он станет настоящим украшением города, рассказал РИАМО начальник управления градостроительной деятельности и рекламы городского округа Юрий Лотарев.

«Вообще с 2005 года эта площадка отведена под строительство многоэтажек. Тогда проект реализовать не удалось. К счастью, иначе стояли бы сейчас дома по 20 этажей», — отметил Лотарев.

Специалист отметил, что участок, на котором начнут строительство, сейчас неухожен и его в принципе сложно назвать лесом. Да, там имеется растительность, но многие деревья больны и находятся в плохом состоянии.

По его оценке, экоквартал поможет превратить депрессивный район в процветающий. Проект предусматривает возведение четырехэтажных домов, высадку новых растений, создание детских площадок, велодорожек и другой инфраструктуры.

В квартал переселят 53 семьи из аварийного жилья, при этом новые квартиры для них будут больше по площади.

«Причем они получат площади больше, чем те, в которых проживают сейчас. Также будет построена вся социальная инфраструктура, и именно это отличает жилой комплекс. Он не элитный, это очень комфортное жилье для обычных людей», — обратил внимание Лотарев.

Эксперт отдельно еще раз подчеркнул, что жилой комплекс будет экологичным, на чем и основан весь проект. Высотность домов будет всего четыре этажа, предусмотрены зеленые насаждения: деревья, клумбы, кустарники.

«Все это будет украшать район. Проектом предусмотрены детские площадки, детский сад, велодорожки, дорожное сообщение, пространства для прогулок и отдыха. Этот экоквартал из забытого гетто станет настоящим украшением Раменского», — заключил он.