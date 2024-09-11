Из барака в парк. Жильцов аварийной двухэтажки в Раменском переселят в новое экожилье
Жильцам ветхой двухэтажки в Раменском построят новый ЖК
Жителям аварийной двухэтажки в Раменском, давно потерявшим надежду на переезд, построят новое жилье. Обещания о расселении люди слушают десятилетиями, еще с советских времен, теперь в этой печальной истории наконец тронулся лед.
Один из жильцов дома-барака, Виталий Миронов, рассказал, что живет здесь всю жизнь. В силу этого мужчине не составило труда провести экскурсии по местам, опровергающим собой все законы физики — ведь, как здание до сих пор вообще стоит, большой вопрос.
«Везде трещины, что не тронешь — везде все сыпется. Вот он держится как фундамент. Зеленые кирпичи все шевелятся. Здесь все осыпалось», — посетовал он.
Еще одна местная жительница, Мария Новик, отметила, что снести дом обещают уже 30 лет, но ничего не происходит, людей все время кормят завтраками.
«Нам говорят, а что вы сами не залезете, не отшпаклюете потолок», — возмутилась женщина.
Но никто из местных, как и коммунальщики, карьеру каскадера здесь начинать не рискует, оно и понятно: потолки в квартирах, да и сама крыша дома начинают рушиться буквально во время каждого ливня.
«У меня четыре заявления, чтобы делали крышу, но каждый раз ничего не делается. Как дождь, так постоянно течет вода. И каждый раз новые дырки появляются, новые тучки», — пожаловались жительница Елена Тысячник.
Чиновники при этом уверяют, что скоро ситуация изменится кардинальным образом. О том, что лед все-таки тронулся, заявил председатель комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Московской областной думы Игорь Коханый.
«Лед тронулся, и причем он не просто тронулся. Мы уже бежим за разрешением на строительство. Если ждать нового жилья, то переселение начнется, вот считайте, от сегодняшней беседы полтора года», — заверил он.
Важно, что проект жилого экокомплекса поможет решить сразу две задачи. Во-первых, предоставить качественные квартиры переселенцам, а во-вторых, привести в порядок местный «булонский лес», который уже прозвали озелененной свалкой.
В соцсетях пользователи часто с сожалением пишут, что такое замечательное место для прогулок закидали мусором и битыми бутылками. Также прискорбно, что здесь можно наткнуться и на соответствующих персонажей.
По словам бывшего районного участкового Александра Пурунова, у этой территории богатое криминальное прошлое. По долгу службы раньше он бывал здесь довольно часто.
«Такая у него слава „пьяного леса“. Кто-нибудь распивает что-нибудь еще, кто-нибудь дерется и так далее. Есть какие-то правонарушения. Также присутствуют люди и под наркотическим опьянением», — пояснил он.
Эта безрадостная картина должна измениться через два года. Причем ответственные за проект жилого экокомплекса, понимая опасения местных жителей, уверяют, что никто вырубать весь лес не собирается.
«Хотим, чтобы это было хорошее место для прогулок и так далее. Поэтому большинство деревьев здесь, которые вокруг, соответственно, они сохранятся. Будут полностью очищены площадки, уберется весь мусор», — рассказал председатель рабочей группы по строительству и переселению из ветхого и аварийного жилья Общественной палаты Раменского городского округа Владимир Лактюшин.
Судя по макету застройки, дома здесь возведут высотой не более четырех этажей, во дворах будут сосны, а за территорией комплекса — благоустроенная лесопарковая зона с дорожками для прогулок и велотрассой.
Так, у жильцов ветхой двухэтажки наконец начнется нормальная жизнь, а у всех жителей Раменского появится возможность с удовольствием гулять по новому парку.