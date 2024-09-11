Сегодня 10:00 Из барака в парк. Жильцов аварийной двухэтажки в Раменском переселят в новое экожилье Жильцам ветхой двухэтажки в Раменском построят новый ЖК 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

Раменское

Жителям аварийной двухэтажки в Раменском, давно потерявшим надежду на переезд, построят новое жилье. Обещания о расселении люди слушают десятилетиями, еще с советских времен, теперь в этой печальной истории наконец тронулся лед.

Один из жильцов дома-барака, Виталий Миронов, рассказал, что живет здесь всю жизнь. В силу этого мужчине не составило труда провести экскурсии по местам, опровергающим собой все законы физики — ведь, как здание до сих пор вообще стоит, большой вопрос. «Везде трещины, что не тронешь — везде все сыпется. Вот он держится как фундамент. Зеленые кирпичи все шевелятся. Здесь все осыпалось», — посетовал он.

Фото: Телеканал «360»

Еще одна местная жительница, Мария Новик, отметила, что снести дом обещают уже 30 лет, но ничего не происходит, людей все время кормят завтраками. «Нам говорят, а что вы сами не залезете, не отшпаклюете потолок», — возмутилась женщина. Но никто из местных, как и коммунальщики, карьеру каскадера здесь начинать не рискует, оно и понятно: потолки в квартирах, да и сама крыша дома начинают рушиться буквально во время каждого ливня. «У меня четыре заявления, чтобы делали крышу, но каждый раз ничего не делается. Как дождь, так постоянно течет вода. И каждый раз новые дырки появляются, новые тучки», — пожаловались жительница Елена Тысячник.

Фото: Телеканал «360»

Чиновники при этом уверяют, что скоро ситуация изменится кардинальным образом. О том, что лед все-таки тронулся, заявил председатель комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Московской областной думы Игорь Коханый. «Лед тронулся, и причем он не просто тронулся. Мы уже бежим за разрешением на строительство. Если ждать нового жилья, то переселение начнется, вот считайте, от сегодняшней беседы полтора года», — заверил он.

Фото: Телеканал «360»

Важно, что проект жилого экокомплекса поможет решить сразу две задачи. Во-первых, предоставить качественные квартиры переселенцам, а во-вторых, привести в порядок местный «булонский лес», который уже прозвали озелененной свалкой. В соцсетях пользователи часто с сожалением пишут, что такое замечательное место для прогулок закидали мусором и битыми бутылками. Также прискорбно, что здесь можно наткнуться и на соответствующих персонажей.

Фото: Телеканал «360»

По словам бывшего районного участкового Александра Пурунова, у этой территории богатое криминальное прошлое. По долгу службы раньше он бывал здесь довольно часто. «Такая у него слава „пьяного леса“. Кто-нибудь распивает что-нибудь еще, кто-нибудь дерется и так далее. Есть какие-то правонарушения. Также присутствуют люди и под наркотическим опьянением», — пояснил он. Эта безрадостная картина должна измениться через два года. Причем ответственные за проект жилого экокомплекса, понимая опасения местных жителей, уверяют, что никто вырубать весь лес не собирается.

Фото: Телеканал «360»

«Хотим, чтобы это было хорошее место для прогулок и так далее. Поэтому большинство деревьев здесь, которые вокруг, соответственно, они сохранятся. Будут полностью очищены площадки, уберется весь мусор», — рассказал председатель рабочей группы по строительству и переселению из ветхого и аварийного жилья Общественной палаты Раменского городского округа Владимир Лактюшин. Судя по макету застройки, дома здесь возведут высотой не более четырех этажей, во дворах будут сосны, а за территорией комплекса — благоустроенная лесопарковая зона с дорожками для прогулок и велотрассой. Так, у жильцов ветхой двухэтажки наконец начнется нормальная жизнь, а у всех жителей Раменского появится возможность с удовольствием гулять по новому парку.