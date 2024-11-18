В этом году в конкурсе на главную новогоднюю ель России участвовали более 25 претенденток со всего Подмосковья. Комиссии потребовалось проехать больше трех тысяч километров, чтобы найти «ту самую». Учитывали высоту и возраст лесной красавицы, диаметр ствола и форму кроны, разлет нижних ветвей и отсутствие дефектов. Немаловажную роль сыграла доступность дерева для спила и транспортировки.

В итоге самую высокую оценку жюри получила ель, растущая около деревни Знаменки Можайского городского округа. Высота лесной красавицы составляет 30 метров, а возраст — 90 лет. В обхвате она достигает 60 сантиметров, размах ее нижних ветвей — восемь метров. Дерево удобно расположено, ровное и красивое. В декабре оно украсит Соборную площадь Московского Кремля и подарит новогоднее настроение гостям столицы.

Можайский округ уже третий раз становится победителем конкурса на главную ель страны. В Бородинском филиале «Мособллеса» заприметили нынешнюю претендентку еще 10 лет назад и бережно ухаживали за ней все это время, чтобы однажды она украсила сердце Москвы.

Побывать на рождественском ужине при свечах, отведать калач из печи, погрузиться в эпоху СССР и отправиться в путешествие по Великому шелковому пути — новогоднюю программу подготовили в Коломне. Идеи для отдыха всей семьей — в подборке 360.ru.