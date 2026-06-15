Детский футбольный турнир «Кубок доброты» пройдет в Красногорске

18 июня в спортивном центре AIR ARENA в Красногорске состоится IX детский футбольный турнир «Кубок доброты». В этом году соревнование посвящено памяти соорганизатора и многолетнего друга проекта Василия Туровца, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире примут участие порядка 80 юных футболистов от 9 до 15 лет из восьми социальных учреждений Москвы, Московской и Ивановской областей. Популярный актер, телеведущий и общественный деятель Александр Зарубин (Саша Стоун) примет участие в награждении победителей.

«Кубок доброты» уже девятый год объединяет воспитанников социальных учреждений, детей, оставшихся без попечения родителей, и ребят, которым особенно важны внимание, забота и поддержка. Для участников это не просто футбольные матчи, а настоящий праздник с эмоциями побед, командным единством и ощущением большого общего дела.

Турнир проходит при поддержке фонда «Добрые Дела», коммуникационного холдинга SkyAlliance, «ХСА», девелопера промышленных парков «INDUSTRIAL CITY», спортивного центра «AIR ARENA», спортивного объединения Минька.РФ, СПП «ИВОЛГА», пиар-агентства «RP GROUP», «Чистая линия».

Место проведения: Московская область, Красногорск, Новорижское шоссе, 23-й км, вл2с4, спортивный центр AIR ARENA.

Дата проведения: 18 июня 2026 года.

Время проведения: с 10:00 до 14:00.

«Кубок доброты» проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».