Ивантеевка стала призером федерального индекса IQ городов

«Подмосковные города шестой год подряд входят в число лидеров по показателю индекса IQ. В этом году второй раз определили IQ-индекс регионов. У Московской области высокий балл, наш регион вошел в топ-10 по этому показателю», — подчеркнул министр благоустройства Михаил Хайкин.

По его словам, это произошло во многом благодаря реализации проекта «Умный ород». Он направлен на формирование системы эффективного управления городским хозяйством. Так, в 2023 году в Ивантеевке новое освещение появилось на Малой Кольцевой улице. Рабочие установили 20 светильников и 20 опор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

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