Ивантеевка стала призером федерального индекса IQ городов
Итоги расчета индекса цифровизации городского хозяйства — «IQ городов» подвели в Перми. Ивантеевка вошла в число призеров, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.
«Подмосковные города шестой год подряд входят в число лидеров по показателю индекса IQ. В этом году второй раз определили IQ-индекс регионов. У Московской области высокий балл, наш регион вошел в топ-10 по этому показателю», — подчеркнул министр благоустройства Михаил Хайкин.
По его словам, это произошло во многом благодаря реализации проекта «Умный ород». Он направлен на формирование системы эффективного управления городским хозяйством. Так, в 2023 году в Ивантеевке новое освещение появилось на Малой Кольцевой улице. Рабочие установили 20 светильников и 20 опор.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.
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