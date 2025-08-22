Иван Землянский из Подмосковья победил на всероссийской шахматной олимпиаде

Шахматист из Подмосковья Иван Землянский в составе сборной России стал победителем всемирной шахматной олимпиады до 16 лет. Турнир проходит в Колумбии с 16 по 22 августа.

Российская команда досрочно оформила чемпионство, победив в предпоследнем туре соперников из Казахстана. В ее составе выступали: Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман. Сейчас у сборной России 16 очков, и даже если в финале они проиграют Белоруссии, первое место уже за ними.

На пути к победе шахматисты обыграли команды Перу, Чили, Индии, Китая, Узбекистана, Грузии и две команды Казахстана — всего восемь побед из восьми возможных. В Минспорта региона сообщили, что Иван Землянский в 13 лет выполнил все нормы для получения звания гроссмейстера и станет самым молодым гроссмейстером в истории России.