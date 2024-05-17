Иван Садовников из Химок стал чемпионом России по ориентированию | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 12:57 Иван Садовников из Химок стал чемпионом России по ориентированию Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанник физкультурно-спортивного клуба «Благо» Иван Садовников представил городской округ Химки на чемпионате России по спортивному ориентированию среди сурдоспортсменов. Он стал лучшим среди более чем 80 участников из восьми регионов страны.

Чемпионат провели в Геленджике. Спортсмен из Химок выступил в составе сборной Московской области. В кросс-эстафете по три человека Иван Садовников выиграл золотую медаль.

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«В нашем городском округе Химки развитие спорта — одно из самых приоритетных направлений. В городе строят современные спортивные объекты, реконструируют учреждения физической культуры и спорта», — подчеркнула муниципальный депутат городского округа Химки Татьяна Кавторева.

Ранее спортсмены из Химок стали третьими в первом кроссовом первенстве России по спортивному ориентированию. Воспитанницы спортивной школы имени Горелова Светлана Олейниченкова и Кристина Евсикова выиграли бронзовые медали в возрастной категории до 16 лет. Соревнования прошли во Владимире в несколько этапов.

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