Иван Часовских из Подмосковья выиграл международную олимпиаду по математике

Ученик Химкинской школы № 14 завоевал золото на Международной математической олимпиаде IMO-2024. Он набрал 40 баллов и показал второй результат в мире.

В олимпиаде участвовали 108 стран. Ребята из сборной России хорошо выступили — в копилке страны четыре золотые и две серебряные медали.

Одним из лучших на олимпиаде стал житель Подмосковья Иван Часовских. Он блестяще справился с заданиями и занял первое место.

Конкурсные испытания прошли дистанционно на площадке Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге. Задания охватывали разные области школьного курса математики: геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику.

Иван Часовских уже не первый раз побеждает на престижных математических турнирах. В марте он отличился на международной олимпиаде, которая прошла в президентском лицее «Сириус», а в июне стал призером финального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Недавно губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил студентов Физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной научной физической олимпиаде. Ребята привезут домой Гран-при из Ханты-Мансийска.

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