Итоговое заседание комиссии по вопросам потребрынка прошло в Мытищах

В администрации городского округа Мытищи прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка и услуг. На повестке дня был рассмотрен вопрос согласования размещения нестационарного торгового объекта — автомойки и шиномонтажа — в доме № 3Е на Шараповском проезде.

Члены комиссии отметили, что проект отвечает всем необходимым требованиям, и было принято решение о его одобрении. Ожидается, что строительство объекта начнется уже в апреле 2025 года.

Данное заседание стало завершающим в работе комиссии за этот год. Всего за отчетный период было проведено 10 заседаний, на которых рассмотрено 33 вопроса. Комиссия продемонстрировала высокую эффективность своей работы, способствуя улучшению качества жизни жителей округа и созданию благоприятных условий для развития предпринимательства.

Мероприятия такого формата играют важную роль в планировании и реализации проектов, направленных на развитие городской инфраструктуры и удовлетворение потребностей горожан. Благодаря слаженной работе комиссии удается находить оптимальные решения для устойчивого развития округа и повышения комфорта городской среды.

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