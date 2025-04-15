Итоги выборов в совет депутатов подвели в Люберцах
Территориальная избирательная комиссия Люберец обнародовала результаты выборов в депутаты окружного совета, прошедших 13 апреля. Избиратели голосовали по восьми четырехмандатным округам.
Наибольшее число голосов набрали следующие зарегистрированные кандидаты:
1-й округ — Антоненков Роман Викторович; Блинов Алексей Валерьевич; Ерченкова Евгения Евгеньевна; Скисова Наталия Геннадиевна.
2-й округ — Калинин Вячеслав Вадимович; Кудинов Дмитрий Владимирович; Сурков Владимир Владимирович; Сухов Дмитрий Юрьевич.
3-й округ — Петров Евгений Александрович; Туманов Мигран Ваграмович; Шлапак Александр Леонидович; Яковец Илья Андреевич.
4-й округ — Клейнбурд Евгений Ильич; Крестинин Дмитрий Афанасьевич; Сорокина Анна Валерьевна; Ульянов Петр Михайлович.
5-й округ — Мурашкин Александр Петрович; Непомнящий Сергей Владимирович; Никоноров Алексей Олегович; Сальников Андрей Геннадьевич.
6-й округ — Исаева Екатерина Александровна; Кочетков Алексей Петрович; Крупенин Сергей Евгеньевич; Худяков Виктор Олегович.
7-й округ — Савялов Рубен Валерьевич; Фомичева Мария Александровна; Хромов Андрей Анатольевич; Храмцов Владимир Борисович.
8-й округ — Бызов Василий Аркадьевич; Губин Вячеслав Вячеславович; Данилов Артем Максимович; Слонимский Леонид Александрович.
Территориальная избирательная комиссия города Люберцы утвердила результаты голосования по всем избирательным округам и признала выборы состоявшимися и действительными.