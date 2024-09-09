Итоги выборов в Совет депутатов города подвели в Жуковском

В Жуковском выбрали депутатов города восьмого созыва в местный Совет. Жители избрали 25 человек по пяти пятимандатным округам.

Больше всего голосов по первому избирательному округу набрали представители партии «Единая Россия» Марина Власова, Светлана Ковалева и Екатерина Швецова, а также выдвиженцы от партий «Справедливая Россия — Патриоты- За правду», Сергей Журавлев и «Либерально-демократической партии России» Виталий Лебедев.

По второму избирательному округу победу одержали Дмитрий Нестерюк, Сергей Рязанов и Сергей Гридунов от «Единой России», Николай Гришин от «Коммунистической партии Российской Федерации», а также самовыдвиженец Александр Аниканов.

По третьему округу большинство голосов набрали Денис Козлов, Сергей Акимов и Дмитрий Овчинников из «Единой России», Михаил Агафонов от КПРФ и самовыдвиженец Александр Горбунов.

По избирательному округу № 4 в список попали Виктория Рыбалова, Леонид Тарасов и Ольга Тинис от «Единой России», Константин Агеев от КПРФ, Надир Мехтиев от партии «Справедливая Россия — Патриоты- За правду».

По пятому округу наибольшее количество голосов набрали Юрий Прохоров, Дина Самохвалова и Альберт Шагизиганов из «Единой России», Александр Солодилин из партии «Новые люди», а также самовыдвиженец Алексей Артамонов.

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