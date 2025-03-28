Итоги всероссийского художественного интернет-конкурса подвели в Красногорске

Партнерами в проведении встречи стали администрация городского округа и Госавтоинспекция Московской области. На мероприятии присутствовала заместитель министра образования Подмосковья Лариса Сулима.

Участники конкурса придумывали и рисовали персонажей, помогающих малышам запомнить правила дорожного движения. Победительницей стала Ольга Рязанова из села Тамбовка Астраханской области с рисунком ПДДыныча — родственника Змея-Горыныча в форме инспектора Госавтоинспекции, раскрашенной в цвета светофора. Девятилетней Ольге помогала рисовать ее мама.

Персонажи, нарисованные детьми, используют в агитационной кампании «Союза безопасности дорожного движения». Среди них также будут Лис Правилис, сова ПДДуня и Кот Светофор.

Почетные грамоты и подарки в виде планшетов и «умных колонок» получили все призеры конкурса, среди которых были ребята из Липецка, Можайска, Подольска и Сахалина.

Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Владимир Севостьянов отметил, что знание правил дорожного движения важно для каждого человека, особенно для детей. Он подчеркнул, что это необходимо для обеспечения безопасности и здоровья.