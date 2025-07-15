Итоги учебного года подвели на оперативном совещании в Воскресенске

В мероприятии участвовали руководители структурных подразделений администрации, территориальных областных и федеральных ведомств городского округа. Одной из тем обсуждения стали итоги завершившегося учебного года.

Участники совещания проанализировали успеваемость учащихся и составили рейтинг лучших школ Воскресенска, а также подняли вопросы строительства, капитального ремонта учебных заведений, школьного питания и недостающих кадров. К 1 сентября планируют завершить работы по обновлению Москворецкой гимназии.

Кроме вопросов образования, на совещании обсудили ремонт автомобильных дорог в городском округе. Программа и мероприятия реализуются, по сравнению с предыдущими периодами, в более сжатые сроки и в больших объемах. Расширяется адресный перечень дорожных работ. Закупки материалов переносятся на более ранние сроки. При оценке сделанного с подрядными организациями проводят работу по исключению просрочек и соблюдению качества выполненных работ в рамках заключенных контрактов.

В заключение были проанализированы темы обращений жителей городского округа за прошедшую неделю.