Итоги учебного года 2024-2025 подвели в Химках

Свыше 1,4 тысячи одиннадцатиклассников прошли итоговую аттестацию в этом году. Более 250 выпускников получили медали, шесть школьников стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады.

В Химках завершили обучение почти 5 тысяч школьников: около 1 416 — в 11-х классах, 3 400 — в девятых. По итогам года 27 учеников сдали ЕГЭ на максимальные 100 баллов, а более 250 выпускников были награждены медалями — золотыми и серебряными. Еще шесть школьников добились побед и призовых мест на заключительном этапе Всероссийской олимпиады. Об итогах сообщили на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с представителями регионального правительства и муниципалитетов.

Наиболее востребованными предметами на ЕГЭ стали информатика, профильная математика, физика, биология и химия. В топ регионального рейтинга по числу стобалльников вошли сразу три школы из Химок. В лицее города семь выпускников достигли максимального результата по химии, физике и информатике. В школе № 10 шесть одиннадцатиклассников получили 100 баллов по химии и литературе. Высокие результаты показали и в школе «Триумф» — пятеро выпускников успешно справились с ЕГЭ по химии, физике, информатике и русскому языку.

Продолжает развиваться и цифровое образование. В прошлом году в школе «Лидер» открылся центр «IT-куб» по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда». Здесь около 400 детей обучаются программированию и созданию мобильных приложений. В школе № 19 (Кутузовское отделение) заработал центр «Точка роста» с новыми лабораториями по химии, физике, биологии и технологии.

На сегодняшний день в образовательной системе Химок обучаются более 35 тысяч школьников, а в детские сады ходят порядка 16 тысяч детей. В образовательных учреждениях округа работают около 3 тысяч педагогов. К новому учебному году школы и детские сады будут полностью укомплектованы. В летний период в 80% образовательных организаций планируется проведение текущего ремонта — в том числе покраска стен и потолков, обновление входных групп.