Итоги творческого конкурса «День добрых дел» подвели в Подмосковье | 360°

03 мая 2024, 11:40
Итоги творческого конкурса «День добрых дел» подвели в Подмосковье
Акция «День добрых дел» прошла в Подмосковье 27 апреля. В ее рамках прошел творческий конкурс — жители региона делились фотографиями и видео своих добрых поступков в социальных сетях.
Конкурс прошел в двух номинациях: «Фотопубликации» и «Видеопубликации». Победителем в первой номинации стала Александра Аржаева из Люберец. Ее публикация, посвященная озеленению области, набрала 660 лайков. На втором месте расположилась Ангелина Зайцева из Клина, на третьем — Иван Кузьминов из Щелкова.
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В номинации «Видеопубликации» равных не оказалось Полине Комаровой из Коломны. Ее ролик о помощи бездомным кошкам набрал более 2,3 тысячи лайков. Второе место досталось Алене Бушуевой из Орехово-Зуева, третье — Виктории Бондаренко из Солнечногорска.
Победители и призеры конкурса получили дипломы и памятные призы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел». Он также выразил признательность педагогам, которые поддерживают акцию и объясняют детям ее значимость.
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