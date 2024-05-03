Итоги творческого конкурса «День добрых дел» подвели в Подмосковье | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 11:40 Итоги творческого конкурса «День добрых дел» подвели в Подмосковье Пресс-служба Минобразования МО

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Акция «День добрых дел» прошла в Подмосковье 27 апреля. В ее рамках прошел творческий конкурс — жители региона делились фотографиями и видео своих добрых поступков в социальных сетях.

Конкурс прошел в двух номинациях: «Фотопубликации» и «Видеопубликации». Победителем в первой номинации стала Александра Аржаева из Люберец. Ее публикация, посвященная озеленению области, набрала 660 лайков. На втором месте расположилась Ангелина Зайцева из Клина, на третьем — Иван Кузьминов из Щелкова.

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В номинации «Видеопубликации» равных не оказалось Полине Комаровой из Коломны. Ее ролик о помощи бездомным кошкам набрал более 2,3 тысячи лайков. Второе место досталось Алене Бушуевой из Орехово-Зуева, третье — Виктории Бондаренко из Солнечногорска.

Победители и призеры конкурса получили дипломы и памятные призы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел». Он также выразил признательность педагогам, которые поддерживают акцию и объясняют детям ее значимость.

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