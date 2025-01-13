Итоги творческого фестиваля «Вифлеемская звезда» подвели во Фрязине

Победителей и призеров традиционного конкурса культурных работ подвели во дворце культуры «Исток» во Фрязине. Жюри назвали лучших в шести номинациях.
Конкурс «Вифлеемская звезда» проводят во Фрязине с 2007 года при поддержке протоиерея Сергия Киселева — настоятеля храма Рождества Христова. Участники представляют на суд жюри свои творческие работы.
В этом году особое внимание уделили номинации «Российский воин — защитник Отечества». Ее приурочили к тематике 2025 года, озвученной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
«Я выражаю искреннюю благодарность организаторам этого светлого мероприятия, а также каждому участнику. Такое замечательное событие объединяет наших жителей в стремлении сохранять и преумножать духовные ценности», — отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.
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