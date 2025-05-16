Итоги турнира «Удар Победы» подвели в Люберцах

В городском округе Люберцы завершился турнир «Удар Победы», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава комитета по физической культуре и спорту администрации округа Владимир Сурков.

В соревнованиях приняли участие свыше тысячи школьников из 26 общеобразовательных учреждений муниципалитета. В финал вышли 52 лучших участника, которые боролись за главный приз.

Владимир Сурков отметил, что Даниил Ефимов из лицея № 12 продемонстрировал впечатляющий результат — 1128 килограммов по сумме ударов. Абсолютным лидером среди юношей стал Григорий Рыбакин из гимназии № 56 с итогом 2430 килограммов. Среди девушек первенствовала Ксения Лебедева из Инженерно-технологического лицея, набравшая 1407 килограммов.

Боксерскую грушу для соревнований предоставила Люберецкая школа ДОСААФ.