Итоги тендера на строительство транспортной развязки подведут в Одинцове 2 декабря

Крупную транспортную развязку на пересечении улиц Учительская и А-106 «Рублево-Успенское шоссе» планируют сделать в Одинцовском округе. Общая оценка проекта — 4,4 миллиарда рублей из бюджета Московской области.

Проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы будут выполнены по итогам открытого в электронной форме аукциона. Итоги закупки объявят 2 декабря 2025 года. Кроме того, с победителем торгов после этого заключат контракт. Срок реализации — 1446 дней.

Строительство разместят возле села Успенское. Через шоссе Рублево-Успенское возведут путепровод длиной 171 метр, общая протяженность подпорных стен — 550 метров. А на пересечении с путепроводом на 1-м Успенском шоссе построят 4 боковых проезда по примерно 330 метров каждый.

Также появятся три удобных правоповоротных съезда. Переустройство коснется почти километра Рублево-Успенского шоссе: там будет четыре полосы движения. Улица Учительская расширится до двух полос. Памятник Воинам-землякам федерального значения сохранен и будет находиться в охранной зоне проекта.

Отметим, что на обеих трассах и на новом мосту установят шумозащитные экраны. Дополнительно средства пойдут на переустройство водопровода и других инженерных сетей.