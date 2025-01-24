Итоги стажерской кампании за 2024 год подвели на предприятии в Воскресенске

Филиал «Воскресенские минеральные удобрения» концерна «Уралхим» в прошлом году принял на практику и стажировку 66 молодых специалистов из средних и высших учебных заведений. Развитие и привлечение новых кадров является ключевым направлением деятельности компании.

Программу стажировки, предполагавшую заключение трудового договора на срок от трех до шести месяцев, прошли 29 человек. По ее результатам 13 стажеров продолжили работу на предприятии, девять из них уже переведены на постоянные должности, а двое планируют после завершения обучения в 2025 году пройти повторную стажировку. Среди стажеров были шесть студентов целевой группы «ВМУ» Воскресенского колледжа.

37 человек прошли практику на предприятии. Среди них были и студенты целевого обучения, имеющие перспективу перехода на стажировку или постоянную работу после достижения необходимого возраста и получения положительных отзывов.

Количество стажеров-электриков в 2024 году увеличилось. Для филиала «ВМУ» это направление приоритетно, учитывая потребность в квалифицированных кадрах. Шесть будущих электриков прошли стажировку в 2024 году, еще двое планируют присоединиться к программе в 2025 году.