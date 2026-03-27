Итоги спортивного сезона Школьной лиги подвели в Королеве

26 марта в Королеве успешно завершился муниципальный этап школьной лиги, собравший 14 образовательных учреждений и более 550 участников. В течение нескольких месяцев школьники соревновались в футзале, волейболе, баскетболе 3×3 и шахматах. Дополнительно прошли турнир по шашкам и мастер-класс по киберспорту, который провел амбассадор Королевской школьной лиги Федор Земсков.

По итогам соревнований определены победители, которые представят город на региональном этапе Единой школьной лиги Подмосковья, стартующем 4 апреля. В шахматах Королев будет представлять лицей научно-инженерного профиля. В баскетболе — гимназия № 11 (девушки) и школа № 20 (юноши). В волейболе — гимназия № 3 им. Л. П. Данилиной (девушки) и школа № 2 им. М. Ф. Тихонова (юноши). В футзале — гимназия № 5.

Заместитель главы города Александр Балакирев поздравил участников с успешным завершением этапа и передал слова поддержки от главы города Игоря Трифонова: «Впереди у наших ребят много ярких игр, сильных выступлений и новых побед. Желаю вам не останавливаться на достигнутом и продолжать стремиться к новым вершинам!».

Проект Единой школьной лиги запущен в Подмосковье в 2023 году для популяризации спорта в образовательных учреждениях, выявления талантливых спортсменов и создания условий для их дальнейшего развития.