Итоги ремонта дорог и тротуаров за год подвели в Истре

Коммунальные службы муниципального округа Истра подвели итоги своей работы за 2025 год. Акцент сделали на обсуждении результатов ремонта дорожного полотна и пешеходных тротуаров во дворах и на парковках.

Специалисты выполняли работы с применением современных технологий. На ответственных участках уложили более 640 квадратных метров горячего асфальта. Для быстрого устранения ям и неровностей использовали современный холодный асфальт. С помощью этой технологии во дворах Истры обработали примерно 450 квадратных метров. Также асфальтовой крошкой отсыпали площадки и подъезды на участке более 390 квадратных метров.

Отметим, что выполненные работы значительно улучшают транспортную и пешеходную доступность, а также повышают эстетический облик округа. Сейчас коммунальные службы продолжают мониторинг состояния дорожного хозяйства дворовых территорий для планирования дальнейших мер.